Esibizioni, passeggiate e incontri con gli amici a quattrozampe

Una festa “Quattrozampe all’Esp”. Presso il Centro Commerciale Esp in Via M.Bussato 74 a Ravenna, sabato 19 e domenica 20 maggio prende vita un evento dedicato a bambini, genitori e a tutti gli amici a quattro zampe.

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, saranno attive 3 aree: uno spazio esterno dedicato alla mobility, dove educatori cinofili professionisti faranno provare comuni percorsi (tubi, ostacoli, slalom) aglii amici a quattro zampe e ai loro proprietari, un primo spazio all'interno della galleria dedicato alle consulenze con un educatore cinofilo professionista e un secondo spazio all’interno della galleria dedicato in particolare ai bambini.

Domenica 20 maggio, si terrà anche una passeggiata socializzante con educatori cinofili: ritrovo alle ore 8.15 al Centro Commerciale.

Per tutto il week-end esibizione dei cani della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio); domenica 20 maggio alle ore 17 Claudio Mangini – famoso Animal Trainer, richiestissimo dalle produzioni cinematografiche e pubblicitarie per la sua capacità di addestrare non solo cani, ma anche altri animali – si esibirà con i suoi Dog Stars, facendoci rivivere scene da film e di spot pubblicitari creando momenti di coinvolgimento col pubblico di grande impatto emotivo per tutta la famiglia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ravenna, ha lo scopo di trasferire ai partecipanti una corretta cultura cinofila e sensibilizzarli a un adeguato comportamento nei confronti del proprio cane; favorire una cultura del rispetto verso gli altri, sottolineando in particolare l'importanza della raccolta delle deiezioni (un gadget molto utile, per la raccolta delle deiezioni, verrà regalato ai partecipanti); insegnare ai più piccoli, in maniera divertente, l'importanza di riciclare.