Esploratori, Castelli di sale e altri divertimenti alla Rocca

Settimana di arte e natura alla Rocca di Riolo Terme e alla Grotta del Re Tiberio.

Giovedì 30 agosto alle ore 21.00, come tutti i giovedì fino al 14 settembre, parte la visita guidata notturna della Rocca di Riolo in compagnia di una guida d’eccezione, Caterina Sforza, Signora delle Romagne. In questi giovedì estivi è inoltre possibile abbinare alla visita alla Rocca la visita guidata al tratto storico della Grotta del Re Tiberio delle ore 17.00 (visita con Caterina € 5, visita in grotta € 6, entrambe le visite € 10). La prenotazione è obbligatoria.

Venerdì 31 agosto alle ore 20.30 ultimo appuntamento con i laboratori creativi di agosto ideati per i piccoli visitatori della Rocca di Riolo, questa volta dedicato ai “Castelli di sale”. L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso al museo ed è consigliata la prenotazione.

Sabato 1 settembre alle ore 18.00, presso la corte interna della Rocca di Riolo, inaugura la mostra “Visio Victus”, ciclo pittorico in tre atti di Sergio Padovani, a cura di Marco Violi.

Come tutti i weekend fino a ottobre, sabato 1 settembre alle ore 15.30 e domenica 2 settembre alle ore 10.00 e alle ore 15.30, si terranno le visite guidate gratuite del tratto storico della Grotta del Re Tiberio.

Il percorso è dedicato alla scoperta dei segreti custoditi da migliaia di anni all’interno della grotta. L’esperienza comprende un’introduzione sul Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare attenzione alle sue fasi di formazione, al fenomeno del carsismo e agli aspetti storici e geologici del territorio. La visita ha una durata di 1ora e mezza circa ed è consigliata la prenotazione.

Inoltre, domenica 2 settembre alle ore 17.00, dopo la visita guidata, continuano gli appuntamenti con il mini-laboratorio pensati per i piccoli esploratori, nel mese di settembre dedicati al disegno tra i gessi. Il costo del laboratorio è di € 2,00 a partecipante.