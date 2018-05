Espositori e spettacoli in piazza per Ravenna Crea

L’associazione Ravenna Centro Storico con il patrocinio del comune di Ravenna organizza per sabato 19 e domenica 20 maggio un appuntamento straordinario con l’ormai tradizionale evento “Ravenna Crea”, la raffinata selezione di espositori creativi che da quasi un anno, grazie alla collaborazione tra l’associazione ed un gruppo di artisti creativi, anima le strade e le piazze della città.

A partire dalle ore 11 di sabato 19 piazza Kennedy proporrà dunque a cittadini e turisti una ricca selezione di oltre 50 espositori provenienti da più parti d’Italia che proporranno in vendita le opere del loro ingegno e della loro passione, sarà una giornata ricca di appuntamenti mentre la piazza verrà condivisa con un evento sportivo ciclistico di livello nazionale che la renderà ancora più viva.

Più spazio alle famiglie invece per la giornata di domenica quando ai creativi si affiancherà l’ormai imperdibile spettacolo del clown Billo che con le sue gag farà divertire grandi e piccini in tre spettacoli previsti il primo alle 11, poi alle 15 e alle 17.

Non mancheranno di nuovo la musica per tutta la giornata ed alle 16 uno spettacolo di ginnastica offerto da Edera Ravenna.

Per entrambe le giornate sarà presente inoltre uno spazio dedicato allo Street food dove sarà possibile gustare le prelibatezze dell’”acciuga in viaggio”: un altro ottimo motivo per non perdere l’occasione di trascorrere qualche ora nella piazza più affascinante della città.