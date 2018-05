Estate con Pippi Calzelunghe: laboratori creativi a Casa Vignuzzi

Per tutti i bambini e le bambine della scuola primaria tornano nei mesi di giugno, luglio e agosto i laboratori creativi a Casa Vignuzzi. L'iniziativa è organizzata da assessorato al Decentramento e Consiglio territoriale Ravenna Sud in collaborazione con l'associazione Fatabutega e l'associazione Storica “Quelli del Ponte”.

Calendario dei laboratori

Da lunedì 25 a venerdì 29 giugno, dalle 9.15 alle 12: Scrivere e disegnare al tempo di Dante. Scrivere l'alfabeto gotico con penna d'oca e inchiostri ricreati su ricette medioevali. (Consigliato per i bambini da 8 anni).

Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio, ingresso ore 8.30/9 - uscita ore 12, Giochinviaggio: costruire insieme la versione da viaggio di cinque fra i più famosi giochi da viaggio con legni e cartoni di recupero, bottoni, mollette, bacchette cinesi e sassi di fiume.

Da lunedì 9 a venerdì 13 luglio, ingresso ore 08.30/9 - uscita ore 12: Animali diversamente fantastici. Dal mare al cielo, dal bosco al deserto, animali provenienti da ambienti diversi arriveranno dalla preistoria fino ai giorni nostri per intraprendere i sentieri del futuro.

Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto, ingresso ore 8.30/9- uscita ore 12: Pippi incontra Archimede. Come funziona una catapulta? Perché le eliche volano in alto? “Folk Toys”: i giochi della tradizione che nascondono un mondo di scienza. Un laboratorio per scienziati pazzi che vogliono costruirsi da sé giocattoli scientifici.

Quota di partecipazione di 15 euro per ogni settimana. Iscrizioni e informazioni da lunedì 21 maggio.