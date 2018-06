Estate alla torre: partono le serate di musica e gastronomia a Oriolo

La Torre di Oriolo anticipa l’estate con un pieno di eventi che da mercoledì 13 giugno animeranno le colline faentine fino alla fine di agosto nell’ambito del progetto “Oriolo, un territorio in fermento”.

Nel parco ai piedi della torre medievale saranno ben undici le serate della rassegna “Oriolo di sera”, il format che ogni mercoledì vedrà cene sotto le stelle con i prodotti e i vini tipici del territorio, visite guidate al castello al chiaro di luna, musica live, animazioni per i bambini e, in alcune serate, percorsi di gusto tra le colline in compagnia del branco podistico Le Linci di Santa Lucia.

Tutti i mercoledì, dalle ore 20 alle 24, sarà attivo un chiosco con piccola ristorazione con specialità locali (pasta, piadina, affettati, arrosticini e dolci) e una vineria con oltre 40 spumanti, vini bianchi, rossi e rosé proposti a rotazione. Ad accendere l’atmosfera saranno come sempre i concerti di varie band musicali con un mix di generi per tutti i gusti. Nella serata inaugurale si esibiranno i Mystik Doll con un repertorio di cover rock e pop, mentre mercoledì 20 giugno toccherà a La Cura del Soul, un gruppo nato dall’esperienza di otto musicisti provenienti da generi diversi. Il sound americano dei Timba Tupelo sarà invece protagonista il 27 giugno. Nelle serate di luglio e agosto si alterneranno concerti di musica irlandese, funky, soul, jazz, disco, rock e pop.

Il cinema sarà protagonista nel parco della Torre di Oriolo con la rassegna “Cinemadivino” nelle serate di lunedì 9 luglio e di venerdì 3 agosto rispettivamente con le proiezioni dei film “Sconnessi” e “Jumanji”. Mentre per gli amanti del vino non mancherà il tradizionale doppio appuntamento con “Calici sotto la torre”, che nelle serate del 10 e 11 agosto proporrà il meglio dell’enologia del territorio con la presenza dei vignaioli, abbinamenti d’autore e musica dal vivo.

Per informazioni sulle singole serate www.torredioriolo.it