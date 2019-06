Estate, è tempo di fiabe. Sei appuntamenti fra classici e novità per bambini

L’estate 2019 del Teatro Masini di Faenza conferma e amplia la sua impronta “Family”, portando sotto al cielo stellato del “salotto” di Piazza Nenni/Molinella sei appuntamenti con alcune delle migliori produzioni nazionali del Teatro per Ragazzi programmate in tutti i lunedì sera del mese di luglio, fino al 5 agosto.

Gli spettacoli scelti per il cartellone strizzano principalmente l’occhio a fiabe classiche, rilette però con quell’originalità, quella fantasia e quella creatività universalmente riconosciute alle compagnie professionali del Teatro Ragazzi italiano che, infatti e non a caso, è oggetto di interesse ed esportazione in tutta Europa.

Le rappresentazioni offriranno anche una panoramica delle molteplici possibilità, contaminazioni e sperimentazioni che da sempre contraddistinguono la ricerca di questo genere teatrale che, oltre al tradizionale “teatro d’attore”, sarà arricchita da linguaggi ed espressioni artistiche quali il teatro di figura, di narrazione, d’oggetti, d’animazione e tanta musica eseguita dal vivo.

Quello delle fiabe è un linguaggio capace di abbattere qualsiasi barriera, arrivando con la stessa poesia e la stessa forza a chiunque, senza distinzioni di età, provenienze culturali o sociali. Il Teatro Ragazzi è pertanto una straordinaria occasione di aggregazione, divertimento, sorprese da vivere e condividere. Possibilità davvero rare che lo spettacolo dal vivo può ancora offrire, ben lontane da quell’isolamento e alienazione insiti invece nella solitaria fruizione del piccolo schermo domestico.

Le rappresentazioni avranno inizio alle ore 21,15 e, in caso di maltempo, si terranno all’interno del Teatro Masini.

Gli spettacoli in programma

Lunedì 1 luglio ore 21.15 Accademia Perduta/Romagna Teatri porta in scena un classico: Il gatto con gli stivali;

Lunedì 8 luglio ore 21.15 ATGTP Teatro Pirata presenta Bu Bù Settete!

Lunedì 15 luglio ore 21.15 tocca al Teatro Dell’Orsa con Rodarissimo;

Lunedì 22 luglio ore 21.15 Proscenio Teatro rivisita un altro classico con Cenerentola in Bianco e Nero;

Lunedì 29 luglio ore 21.15 Accademia Perduta/Il Baule Volante riporta a Faenza lo spettacolo L'acciarino Magico;

Lunedì 5 agosto ore 21.15 la rassegna si chiude con Accademia Perduta/TCP Tanti Cosi Progetti e Il lupo e i Sette Capretti.