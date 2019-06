Estate in piazza con musica, libri, viaggi incredibili e street food

L’estate di Alfonsine prosegue con nuovi appuntamenti in programma nelle ultime due settimane di giugno.

Mercoledì 19 giugno alle 21 torna nel giardino della biblioteca la rassegna “Pagine e note” con la presentazione del libro Il tappeto tunisino (La nave di Teseo). Per l’occasione Maria Laura Troncossi dialoga con l’autrice Fausta Garavini, con il commento musicale di Ivan Corbari alla fisarmonica. L’iniziativa è a cura della biblioteca “Pino Orioli”. Giovedì 20 giugno si prosegue con l’incontro “Da Atene ad Alfonsine: 2000 km in bicicletta”. Nel giardino di piazza Monti, Michelangelo Vignoli racconterà, dalle 21, il suo viaggio in bici lungo i Balcani, che lo ha portato nelle città turistiche della Grecia e della Croazia, fino alle montagne selvagge dell’Albania e del Montenegro. L’iniziativa è a cura dell’Università Popolare “U. Pagani”. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella saletta "Rita Levi Montalcini" della CasaInComune di piazza Monti. Ancora iniziative in piazza Monti, che da venerdì 21 a domenica 23 giugno ospita lo street food.

Lunedì 24 e martedì 25 giugno doppio appuntamenti in piazza Guido Errani. Nella prima giornata è in programma il pianobar con Renato Ricci, mentre il 25 giugno arriva “In piazza per giocare”, a cura di Arca. Mercoledì 26 giugno alle 21 terzo e ultimo appuntamento nel giardino della biblioteca con “Pagine e note”, questa volta con Micol Osti e il suo libro I disertori. In bocca al lupo (Bookabook). La direttrice del Museo della battaglia del Senio Antonietta Di Carluccio conversa con l’autrice, mentre Emanuela Susca si occuperà del momento musicale al flauto. L’appuntamento è a cura del Museo della Battaglia del Senio. Giovedì 27 giugno al Parcobaleno (via Galimberti) spazio allo spettacolo del gruppo ballerini Arca “Rising Star Show”, a cura della cooperativa ZeroCento.