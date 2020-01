Eugenio Baroncelli esplora l’opera di Jorge Luis Borges

Sabato 1 febbraio, alle 18, Eugenio Baroncelli è ospite de I Sabati del Moog. La rassegna culturale ospitata negli spazi del Moog, in vicolo Padenna 5 a Ravenna, torna a parlare di letteratura con Eugenio Baroncelli che guida una conversazione su Jorge Luis Borges in compagnia del curatore della rassegna Ivano Mazzani.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo è ancora oggi uno dei più apprezzati autori argentini. Scrittore, poeta e accademico, le opere di Borges hanno contribuito alla letteratura filosofica e al genere fantasy grazie a quello che i critici definirono il suo "realismo magico".

E proprio dell'opera di Borges discuterà al Moog Eugenio Baroncelli, puntando la lente sulla "Storia del guerriero e della prigioniera", racconto in cui Borges Borges rielaborò la storia del guerriero Droctulfo, difensore “per caso” di Ravenna, raccontando il colpo di fulmine che provò per la città.

Eugenio Baroncelli è nato a Rimini il 3 giugno 1944 e vive a Ravenna. Ex insegnante, prima di esordire nella narrativa nel 2005 con "Outfolio" si è dedicato alla critica e teoria cinematografica. Nel 2008 inizia a pubblicare per Sellerio una serie di particolari mini-biografie di personaggi illustri o sconosciuti che ricevono il plauso del pubblico e della critica. In particolare "Mosche d’inverno. 271 morti in due o tre pose" ottiene il Premio Mondello ed è finalista al Premio Chiara nel 2011.

L'ingresso è gratuito.