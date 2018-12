Si pattina, si canta e si ride: tanti appuntamenti natalizi al Jfk On Ice

E' ricco il calendario di appuntamenti al Jfk On Ice di Piazza Kennedy, a Ravenna. Sabato dalle 15 musica, animazione e giochi con Radio International, mentre dalle 16 special guest Babbo Natale con tanti regali per tutti i bambini. Domenica dalle 15 musica, animazione e giochi con Radio International, mentre alle 17.30 ci sarà lo spettacolo "Il ventriloquio - Oh Nico?!", costruito sulla suggestione del pupazzo animato con Nicola Pesaresi Semifinalista Italia's Got Talent e vincitore di numerosi premi di clownerie e cabaret. Il Ventriloquo alternerà diversi pupazzi creando simpaticissime gag ed interazioni col pubblico. Lo spettacolo è fruibile a più livelli, per divertire adulti e bambini, sedotti dalla magia della tecnica capace di trasportarci nella dimensione onirica di uno spettacolo i cui protagonisti sono personaggi paradossali. Lunedì dalle 15 "Christmas Party" con le più belle canzoni di Natale per vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento. Un evento in diretta su Radio International . La pista è aperta, in questa settimana e fino al 6 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15:00 a mezzanotte.