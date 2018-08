A Lido di Classe ecursione guidata, stelle e concerto all’alba in riva al mare

A Lido di Classe l’ultima decade di agosto si apre con due giorni ricchissimi di eventi collaterali al Festival Naturae. Lunedì pomeriggio è in programma l'ultimo appuntamento del cartellone “4 passi nella natura”, camminate guidate (e facili) a scoprire gli ambienti naturali del Lido. A partire dalle 17, il tenente colonnello Giovanni Nobili, del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, guiderà i partecipanti ad un percorso dal titolo “Saluto al fratino. La sua migrazione: verso dove?”. Appuntamento davanti all’Arena del Sole.

In serata, al bagno Rosa di viale Caboto 86 è in programma l’appuntamento “A rimirar le stelle”, con osservazione della volta stellata dalla spiaggia del Lido grazie ad appositi esperti e telescopi ad hoc. Infine, all’alba di martedì – alle 6, alla Spiaggia 30 di viale Caboto - ultimo appuntamento in musica del Festival Naturae. Si tratta appunto di "Alba in Musica" con il "Quintetto all'opera", composto da Francesca Faruoli (flauto), Mauro Ricci (clarinetto), Paolo Casadei (oboe), Maikol Cavallari (corno) e Agostino Babbi (fagotto).