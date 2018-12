"Raku sotto la neve": al Pavaglione laboratori per adulti e bambini

Domenica al Pavaglione di Lugo dalle 10 e per l’intera giornata il Circolo Pavaglione Ceramica organizza “Raku sotto la neve”, un laboratorio aperto a ragazzi e adulti dedicato a questa tecnica di costruzione e di cottura giapponese per la fabbricazione di ciotole in argilla. L’attività sarà coordinata dai docenti Emidio Galassi, Raffaella Cricca e Sebastiano Paxia. La manifestazione si svolgerà di fronte al negozio al civico 78, dove è in corso il mercatino di Natale del Circolo Pavaglione Ceramica, in cui si trova una ricca esposizione di oggetti in ceramica realizzati dai soci. Un'ampia scelta di idee regalo a prezzi contenuti, il cui ricavato servirà a sostenere le attività di promosse dal Circolo. I laboratori di domenica sono organizzati con il patrocinio del Comune di Lugo.