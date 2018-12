Musica, danza e giochi in Piazza del Popolo per festeggiare insieme il Natale

Si entra nel vivo delle festività natalizie con un ricco calendario di appuntamenti che animeranno il centro di Ravenna. In piazza del Popolo si parte con un weekend dedicato alla danza: sabato, alle 16.30 torna Edera Ravenna con le esibizioni delle ginnaste agoniste della sezione ritmica, con possibilità di prova per tutti i bambini. Domenica alle 15.30 la piazza si animerà con l’esibizione “Sinny Dance” degli allievi della scuola di danza sportiva e alle 17 con i “Balli country” con la scuola di ballo Free to Dance.

Una domenica viva anche al Villaggio di Natale in piazza Anita Garibaldi, dove le bambine e i bambini potranno divertirsi dalle 10.30 con i giochi di strada dell’associazione Lucertola Ludens e dalle 11 alle 17 potranno cavalcare i pony della fattoria sociale Equilandia. Nel pomeriggio alle 15 truccabimbi e palloncini con Tata Fata e alle 15.30 ancora racconti con Storie in Valigia di Mattia Simoncelli.

Per la vigilia di Natale è prevista in piazza del Popolo una nuova incursione di Babbo Natale sotto l’Albero, che incontrerà i più piccoli dalle 13 alle 17, a cura di Sirio Spa, sponsor dell'iniziativa e dell'allestimento dell'albero di Natale. Alle 17 inizierà la musica del Duostile, concerto acustico di Valentina Cortesi e Giovanni Sandrini.

Dopo il pranzo di Natale, Billo Circus attende alle 16.30 nei panni di Clown Billo per il suo spettacolo del circo e sarà in piazza del Popolo anche nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, con tre spettacoli del suo circo, alle 11.30, alle 15.30 e alle 17.30. Domenica 30 dicembre Jerry Lee e la sua band porteranno il rock’n’roll anni ‘50/’60 in piazza del Popolo a partire dalle 18.