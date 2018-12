Tanti appuntamenti a Conselice e nelle sue frazioni per festeggiare la vigilia di Natale. Sono infatti in programma diverse iniziative per lunedì nel capoluogo, a Lavezzola e a San Patrizio.

A Conselice, in piazza Foresti, alle 20.30 si svolge la Veglia natalizia con vin brulé e panettone. Ci saranno inoltre musica e canti con il Claudia Cieli Xmas quartet. A seguire, alle 22.30, spazio allo spettacolo pirotecnico a cura della Pro Loco. Infine, alle 24 è prevista la Messa solenne di Natale nella chiesa di San Martino.

A Lavezzola partono alle 20.30 dalla Casa Comunale la fiaccolata della scuola elementare e il presepe vivente, con arrivo a piazza Caduti. Alle 21 ci saranno spettacoli, dolci, castagne e vin brulé, oltre alla distribuzione di doni con Babbo Natale, a cura del Comitato di Natale di Lavezzola. Alle 22, infine, ci saranno la Messa di Natale e la recita dei bambini.

Nel centro di San Patrizio gli appuntamenti iniziano alle 20 con Natale in Piazza con vin brulé e dolci natalizi. Alle 21.15 sacra rappresentazione del presepe vivente con partenza dalla parrocchia, che cura l’iniziativa insieme all’Associazione sagra del Tortellone sanpatriziese. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nella chiesa. Infine, alle 22.30 nella chiesa di San Patrizio viene celebrata la Messa di Natale. A seguire, in piazza si prosegue con dolci natalizi e vin brulé. Durante la giornata, inoltre, ci sarà la distribuzione di panettone agli anziani.