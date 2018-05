Evoluzioni con skate e surf: è la festa di "C'è sport"

C’è Sport è la festa dello sport che si tiene dal 18 al 20 maggio sul Borgomarina di Cervia, nell’area dei Magazzini del Sale e nel Parco Naturale di Cervia: un contenitore di esibizioni, spettacoli, benessere e cultura, dove numerose anime trovano il proprio spazio.

L’evento si propone in particolare di dare particolare risalto agli sport alternativi, permettendo a chiunque di scoprire di più di queste discipline e di mettersi alla prova in prima persona. Grande spazio viene dato agli sport urbani - come skateboard, BMX e trial bike - e alle discipline acquatiche, con sport quali kitesurf, surf, sup, canoa e wakeboard.

A ciò si aggiungono le zone gourmet, gli spazi dedicati alle performance e l’area benessere. Sopra a tutto questo tutto domina la slackline, la corda sospesa posta sopra al canale a 15 metri altezza, che ospita le acrobazie dei funamboli. Sul palco lungo il canale trovano poi spazio varie scuole di ballo e di ginnastica, che arricchiscono l’evento con numerose performance, seguite poi da concerti, spettacoli e sfilate.

In più un’intera sezione dell’evento è interamente dedicata a C’è Benessere, un evento nell’evento che tratta tutte le sfaccettature di questo tema: dall’alimentazione al wellness alle discipline olistiche. Uno spazio che ospiterà percorsi, workshop, dimostrazioni e spettacoli legati a questo importante tema.