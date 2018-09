"Evviva la ri-creazione", torna a Brisighella la festa per la scuola

Venerdì 28 Settembre, alle ore 16.45, presso l'antico Convento dell'Osservanza, a Brisighella, ritorna la festa per la scuola. Genitori, bambini, insegnanti, volontari, associazioni e cittadini si ritrovano insieme in nome della scuola per festeggiarla e per confermare il suo alto valore nel percorso di crescita di tutta la comunità. L'iniziativa si tiene a Brisighella ormai da una decina di anni per festeggiare l'Istituto comprensivo autonomo, che mette insieme le forze di tanti piccoli plessi, da San Martino in Gattara a Marzeno, passando per Fognano e Brisighella.

“Evviva la RI-creazione” è il titolo della festa di quest'anno, per la quale si è scelto di approfondire con i bambini l’argomento del riuso e del riciclo, trattato anche lo scorso weekend nel Festival dei Beni Comuni.



E' giusto discutere di queste tematiche con bambini e ragazzi che avranno il compito di portare avanti nei prossimi anni questo cambiamento di mentalità e abitudini.

Durante la festa le attività saranno molteplici: gli insegnanti volontari presenteranno i lavori svolti con i loro alunni, ci saranno laboratori ludici a tema per i bambini della scuola materna e dell’asilo nido, giochi a squadre e di abilità per i bambini delle elementari e delle medie.



Gli esperimenti del maestro Pini ci accompagneranno, invece, nel fantasioso percorso “dal Gioco alla Scienza”. Inoltre Hera consegnerà alla scuola vincitrice il premio per il concorso "Riciclandino 2017" e presenterà il nuovo progetto per quest’anno. Video informativi e il progetto 5 Minuti saranno invece dedicati a genitori e insegnanti all'insegna del motto “bastano piccoli sforzi per fare insieme grandi cambiamenti”.



Sarà presente e disponibile anche un “artista del riuso”, che guiderà i ragazzi in un laboratorio creativo che vedrà nascere personaggi da pezzi di ricambio di strumenti tecnologici dismessi.

Non mancherà, inoltre, un piccolo stand gastronomico per cenare insieme.



Alle ore 20.30 il Gruppo Scout Valdilamone 1 proporrà per i ragazzi delle medie una caccia al tesoro notturna, con squadre organizzate sul momento.

Dall'Amministrazione comunale un ringraziamento speciale alle tante associazioni che hanno collaborato a questa iniziativa e a tutti volontari.