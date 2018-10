Nebula, performance artistica di Diluca con la combustione di una grande scultura

Sabato, nell’ambito della mostra di Francesco Diluca Tempo. Uomo, natura, cosmo, è in programma alle 21 nel chiostro dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo la performance artistica Nebula, a cura del Museo Civico delle Cappuccine. L’artista milanese Francesco Diluca procederà alla combustione di una scultura esposta in mostra, un’enorme figura in filo metallico alta circa 7 metri, compiendo un atto dal valore simbolico in cui la fiamma farà del gigantesco corpo un essere brulicante di luce e di vita, ma al contempo lo porterà alla totale consunzione. Domenico Codispoti (pianoforte a gran coda) e Francesco Antonioni (mixer) accompagneranno musicalmente l’atto performativo con musiche originali composte per l’occasione.

La performance Nebula completa e approfondisce le riflessioni che l’artista veicola attraverso le sue sculture antropomorfe. Realizzate per la maggior parte in fili o ramificazioni metalliche, le opere di Tempo giocano sull’ambiguità tra il corpo umano – con i suoi vasi arteriosi e venosi – i sistemi linfatici del mondo vegetale e le infiorescenze animali dei coralli. Questa ibridazione, tutta simbolica, punta a un concetto universale di evoluzione della vita, in cui gli organismi crescono, si sviluppano e decadono ognuno con il loro tempo, un tempo comunque limitato, irrisorio, se posto a confronto con la fissità della dimensione dell’infinito. Eppure, nell’eterno ciclo della vita, dietro l’apparente deperimento degli esseri vitali si celano sempre nuovi inizi, in un continuo rigenerarsi che rende eterni.

L’evento è organizzato nel giorno dell’open day delle istituzioni culturali del Comune di Bagnacavallo in occasione della Settimana di promozione della cultura, coordinata dalla Regione nell’ambito di EnERgie Diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità. Artista milanese, classe 1979, Francesco Diluca è emerso negli ultimi anni come una delle personalità artistiche più interessanti nell’ambito della scultura in Italia. Invitato tra gli altri dalle Biennali di Venezia e di Pechino, Diluca è stato di recente protagonista di Parma 360 all’interno del Festival della Creatività Contemporanea della città emiliana e della personale Arché, dedicata all’artista milanese dal Comune di Como negli spazi del Museo Civico Archeologico Paolo Giovio e del Museo Storico Giuseppe Garibaldi.

La mostra Tempo sarà visitabile fino a domenica 4 novembre nei seguenti orari: da mercoledì a domenica dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi anche dalle 10 alle 12. Chiusa il lunedì e il martedì. Sabato 13 ottobre l’apertura speciale per la performance andrà dalle 21 alle 23.30. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14. Ingresso gratuito.