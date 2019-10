Tutte le novità di domotica e informatica all'Expo elettronica

Sabato 19 e domenica 20 ottobre la Fiera di Faenza ospita l’atteso appuntamento con Expo Elettronica.

Il circuito di fiere dell’elettronica torna nel Faentino con la manifestazione dedicata al mondo dell’informatica, elettronica, telefonia, domotica e molto altro.

Expo Elettronica è un punto di riferimento per gli esperti e gli appassionati del settore, che trovano nella kermesse romagnola, qualità, varietà e convenienza dell’offerta espositiva.

Il cuore della manifestazione è da sempre Radio Expò, il mercatino dell’usato elettrico elettronico, dove gli irriducibili possono ancora scovare pezzi introvabili, incontrarsi e confrontarsi. Tutti i radioamatori che si presentano con il patentino, oltre a godere dell’ingresso omaggio, partecipano all’estrazione di un bellissimo premio in palio, in tutti e due i giorni della manifestazione, grazie alla collaborazione con A.R.I Faenza

Expo Elettronica è soprattutto un evento consumer per acquisti high tech a low cost: device di ultima generazione, hardware e software, componentistica, strumentazioni, periferiche, videosorveglianza, telefonia, home entertainment.

La tappa faentina è anche un’occasione di shopping utile e futile, per tutta la famiglia: materiali di consumo, videogames, piccoli elettrodomestici e gadget per la casa, cover customizzate mettono d’accordo tutti.

Sono previsti momenti di formazione e informazione grazie agli esperti del MakersLab di Forlì, che espongono progetti in materia di stampa 3D, robotica, Arduino.



Orari: sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 9.00 alle 18.00

La Fiera di Faenza è in Viale Risorgimento, 3

Ingresso: intero € 7,00; ridotto € 5,00