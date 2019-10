Il regno dei gatti: torna a Ravenna la mostra felina internazionale

Gatti magnifici, affettuosi, vere star in esposizione presenti per due giorni al Pala De Andrè con la Mostra felina di Ravenna, in programma il 2 e 3 novembre.

In arrivo esemplari rari appartenenti a moltissime razze diverse tra cui il Maine Coon, il gigante americano, il mitico Sacro di Birmania dalla Thailandia, il Norvegese delle Foreste, il Siamese dagli occhi blu, il Persiano dal lungo mantello, il Rag Doll (l'unico gatto al mondo protetto da un brevetto di razza), il Bengal con il mantello del leopardo dall'India, il favoloso Certosino, l'affascinante Burmese, lo Sphinx il gatto nudo, l'Abissino, l'Egyptian Mau, il Blu di Russia il gatto degli Zar, il British lord d'Inghilterra, nonché il Gatto di Casa e tanti altri ancora in passerella per uno spettacolo unico.

Nel pomeriggio passerella dei gatti per le premiazioni.

Presente un'area bimbi con gonfiabili allestiti per i più piccoli. Bancarella con tante caramelle, praline e cioccolata. trucca bimbi e tanti stands con prodotti gattosi.

Un importante Convegno Veterinario, apre ai visitatori dalle ore 16:00, di sabato 2 novembre; si svolgerà nella prestigiosa Sala Rossa, all'intero della Mostra Felina sul tema: “l'alimentazione del nostro gatto - un vero carnivoro" relatore sarà il Prof. Giacomo Biagi dell’Università di Bologna.

Orari: dalle 10.00 alle 18.30

Gallery