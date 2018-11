Fa un salto nel Ravennate la mostra “Courbet e la natura” allestita al Palazzo dei Diamanti di Ferrara

Mercoledì 14 novembre alle 21 al centro civico di Giovecca di Lugo, in via Ferrara 7, sarà presentata la mostra “Courbet e la natura”, allestita a Palazzo dei Diamanti a Ferrara fino al 6 gennaio.

Saranno presenti Vasilij Gusella, curatore del Palazzo dei Diamanti e conservatore delle gallerie d'arte moderna e contemporanea, e Anna Giulia Gallegati, assessora alla Cultura del Comune di Lugo. L’introduzione sarà a cura di Daniele Serafini. Durante la serata, verranno proiettate immagini di numerose opere di Courbet e sarà l’occasione per un confronto.

Jean Désiré Gustave Courbet (Ornans, 10 giugno 1819 - La Tour-de-Peilz 31 dicembre 1877), è conosciuto soprattutto per essere stato il più significativo esponente del movimento realista. Pittore di straordinarie composizioni figurative, paesaggi terreni, marine e donne, Courbet durante l’intero periodo della sua opera, si è occupato anche di problematiche sociali, prendendosi a cuore le difficili condizioni di vita dei contadini e dei poveri. Provocatore e uomo dalla personalità complessa, Courbet fu anche un eccellente paesaggista, che considerava la natura la sua principale fonte di ispirazione.

Per la prima volta dopo circa cinquant’anni dall’ultima rassegna a lui dedicata, Gustave Courbet torna in Italia: l’importante retrospettiva allestita a Palazzo dei Diamanti racconta la carriera del grande maestro francese approfondendo, in particolare, la sua ampia produzione di paesaggi e il suo singolare rapporto con la natura.

La partecipazione alla serata è gratuita. Al termine sarà offerto ai presenti un piccolo buffet.