Fado portoghese e canzoni dei migranti di ogni epoca

Nuovi appuntamenti di musica e non solo al Mama's Club di Ravenna. Venerdì 2 marzo, 21.30, in scena la performance teatrale-musicale sull’immigrazione "Le voci di un'eco" di Alberto Bedeschi, con Alberto Bedeschi, Ismael Fousseni e Isabella Superbi, musiche Umberto Rinaldi e Gianluigi Tartaull.

Le musiche sono eseguite dal vivo dal Bella Ciao Trio (Ivan Corbari, Umberto Rinaldi e Gianluigi Tartaull).

“Le voci di un eco” è il titolo di una performance teatrale che racconta di viaggiatori, di migranti del passato, del presente e del futuro. Tutti accomunati dalla necessità di fuggire dalla guerra o dalla fame e desiderosi di crearsi altrove un futuro stabile e sereno. Dalle migrazioni degli italiani in America del primo ‘900 a quelle dei migranti odierni. Testimone di queste ultime sarà Ismael Fousseni, giovane migrante del Benin, che dopo un viaggio lungo e pericoloso, per terra e per mare, in cui ha messo in gioco tutto di sé, è approdato a Faenza, dove ha trovato accoglienza e serenità. Dal suo racconto scopriamo che, pur in epoche diverse, la disperazione e lo spirito di sopravvivenza sono rimasti gli stessi. Quello che importa è guardare lontano, continuare a sperare nel futuro, e farlo insieme, perché solo così si possono combattere e forse vincere le diseguaglianze di questo mondo.

Sabato 3 marzo, 21.30, sale poi sul palco l'Elisa Ridolfi Quintet con “Canta me o fado”

Canta-me o fado è il titolo del disco di Elisa Ridolfi uscito nel 2009 per Aqfene produzioni, prodotto da Matteo Moretti ed è un disco che ha suscitato l’interessa del pubblico e della critica grazie alla modalità funambolica di raccontare un mondo, quello del fado portoghese, in chiave personale e fortemente rivisitata.

All’interno del progetto fado Elisa Ridolfi collabora al fianco di personaggi di rilevanza nazionale come Lucio Dalla, Eugenio Finardi, Peppe Servillo, Francesco Di Giacomo, Enzo Gragnaniello e Fausto Cigliano, con i quali condivide tournée in Italia, all’estero e in terra portoghese.

Con lei sul palco del Mama’s Matteo Moretti, bassista e produttore del disco, Marco Pacassoni, vibrafonista di fama internazionale, Riccardo Bertozzini, chitarrista, e Marco Zanotti alle percussioni.