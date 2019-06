Faenza celebra i suoi cittadini meritevoli nella “Giornata del Faentino Lontano”

Domenica 23 giugno è programmata in città la tradizionale “Giornata del Faentino Lontano”, giunta quest'anno alla sua 60ª edizione.

La manifestazione si apre con una santa messa, alle ore 9.00, nella Basilica cattedrale di S. Pietro, celebrata da Monsignor Mariano Faccani Pignatelli. A seguire alle ore 10.00 al teatro Masini, la cerimonia di consegna dei premi al “Faentino Lontano” e al “Faentino sotto la Torre” 2019, individuati nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale su proposta dell'apposito Comitato.

Il sindaco Giovanni Malpezzi consegna le prestigiose onorificenze rispettivamente a Giuliano Ortelli e a Cesare Donati.

Nel corso della manifestazione, inoltre, il Rotary Club Faenza premierà il vincitore del primo Premio Rotary per l'ambiente, un riconoscimento tangibile - 1000 euro - per chi si è impegnato concretamente per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente cittadino.

La giornata si concluderà alle ore 11.30 nel salone delle Bandiere della Residenza municipale, con un aperitivo in onore dei premiati e dei faentini lontani.

Protagonisti di quest'anno sono Giuliano Ortelli (il riconoscimento di Faentino lontano gli è stato assegnato:"per la brillante carriera professionale in qualità di dirigente industriale responsabile di importanti stabilimenti per la produzione di vernici, pitture e resine e la riconosciuta capacità di instaurare intense relazioni e interscambi industriali a livello mondiale, mantenendo un saldo legame con la sua città d'origine") e Cesare Donati (l'onorificenza di Faentino sotto la Torre gli è stata assegnata: "per le sue qualità umane di disponibilità e infaticabile intraprendenza nel mettersi a servizio delle persone e della comunità di Faenza, ispirandosi ai valori più autentici della socialità e al profondo senso civico a favore del bene comune").