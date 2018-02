Ceramisti per un giorno: gli alunni scoprono i segreti della ceramica al Mic

I bambini della scuola Tolosano di Faenza diventano tutti ceramisti per un giorno. Nei mesi di febbraio e marzo, infatti, gli alunni della primaria che fa parte dell’Istituto Comprensivo Matteucci – Faenza Centro potranno scoprire tutti i segreti della ceramica al Mic, il Museo Internazionale delle Ceramiche (www.micfaenza.org).

Argill’ABC è il nome del laboratorio che gli aspiranti ceramisti seguiranno negli spazi del museo per conoscere tipologie diverse di argilla attraverso attività di manipolazione, esplorazione sensoriale e riflessione sulle forme e i volumi. L’attività si affianca a una visita al museo per osservare forme ed utilizzi della ceramica nel tempo.

Il progetto è reso possibile da un finanziamento del Comune di Faenza e dalla disponibilità degli esperti del Mic e coinvolgerà tutti gli alunni dai 6 agli 11 anni che frequentano le 15 classi della scuola primaria nel cuore di Faenza: in tutto sono quasi 300 i bambini che, nelle diverse giornate già messe in calendario, potranno vivere questa esperienza.

Si rinnova così una collaborazione che già in passato, sia per i docenti della Tolosano sia per i referenti museali, ha dato riscontri positivi.

L’attività pratica stimola l’interesse dei bambini che in questo percorso sono portati a conoscere da vicino quell’arte ceramica che ha reso la città di Faenza celebre a livello internazionale. Si concretizza così inoltre l’obiettivo della scuola Tolosano di portare avanti il proprio compito educativo attraverso una sempre più stretta collaborazione con il territorio.

Le docenti del Tolosano che seguono il progetto, sottolineano il valore educativo di questa esperienza artistica: "Anche le Indicazioni Nazionali ci dicono che la familiarità con immagini di qualità e opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza".