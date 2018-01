Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti insieme per "Made in Romagna"

Un recital di musica e parole particolare e inedito quello che, sabato 27 gennaio alle ore 21, vedrà protagonisti sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza lo scrittore Cristiano Cavina e il musicista Vittorio Bonetti nello spettacolo Made in Romagna, ovvero Fatti memorabili di un pianista della Bassa e di un narratore di montagna.

Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina provengono da due mondi diversissimi: il primo è di Alfonsine, in pianura, il secondo di Casola Valsenio, in mezzo agli Appennini.Bonetti è l’alfiere del pianobar, quello suonato e cantato davvero, Cavina racconta storie per iscritto.

Visto che da giovane Cavina non poteva andare ad ascoltarlo alla Festa dell’Unità, perché la nonna, fervente cattolica, gli proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo, recuperano ora il tempo perduto. E lo fanno raccontando la loro terra e le storie che la popolano usando le passioni di una vita, la musica e le parole.

Dato che Bonetti è considerato una una leggenda vivente del pianobar, la serata prevede che il pubblico possa fare richieste sulle canzoni da suonare. E non solo. Si può fare richiesta anche sulle storie da raccontare.

