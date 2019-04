“La gallinella rossa”, una favola per superare l'indifferenza e aiutare gli animali

Sono aperte le prevendite per “La gallinella rossa”, lo spettacolo di beneficenza fuori abbonamento a favore del Rifugio del cane di Faenza che si tiene domenica 7 aprile alle 16 al teatro Masini.

Molte sono le varianti della favola popolare della Gallinella rossa, legate soprattutto ai personaggi del racconto; accanto alla gallina, sempre laboriosa e tenace, possiamo infatti trovare il maiale, il topo, l’agnello, l'anatra, il gatto, o altri animali di fattoria, ma tutti hanno un denominatore comune: nessuno di questi animali aiuta la gallinella a preparare la terra, a piantare e innaffiare il grano, a mieterlo e trebbiarlo, a portarlo al mulino e a fare il pane. Tutti troppo pigri o troppo impegnati a fare altro. Solo nel finale, quando il pane viene sfornato caldo e profumato vorrebbero mangiarlo.

Lo spettacolo narra il rapporto degli animali della fattoria con la gallinella che li sprona ad agire e che, nonostante la loro indolenza e indifferenza, alla fine li ritrova uniti.

Testo e regia di Danilo Conti e Antonella Piroli, con Danilo Conti. Lo spettacolo è prodotto da Accademia Perduta/Tcp Tanti Cosi Progetti, in collaborazione con Enpa e Comune di Faenza.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita nei giorni di apertura della biglietteria del Masini; il giorno dello spettacolo la cassa apre alle 15. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0546 21306. Il teatro Masini è a Faenza in piazza Nenni, 3.