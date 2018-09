Giochi senza frontiere a Faenza Ludens: Risiko, giochi di ruolo e uno Shangai gigante

Conquistare il mondo nel più classico Risiko! e far crollare sciaguratamente una torre gigante di Jenga fino a visitare una mostra di Lego. Torna sabato 15 e domenica 16 settembre al Palazzo delle Esposizioni di Faenza l’appuntamento di Faenza Ludens, l’unico festival in Romagna dedicato al gioco vissuto in tutte le sue forme. Una due giorni di giochi in scatola, wargames, sport, mostre e videogiochi in compagnia dei volontari delle Ludoteche e delle associazioni della Romagna faentina per diffondere la cultura del divertimento e dell’amicizia. L’evento è giunto alla sesta edizione e l’anno scorso ha richiamato 2.500 partecipanti di tutte le età: sabato 15 sarà possibile partecipare a Faenza Ludens dalle ore 14 fino a mezzanotte, domenica invece l’orario è dalle 10 alle 20. L’ingresso è gratuito.

Un evento rivolto sia ad appassionati sia a curiosi. In tutto dieci tornei, sette aree tematiche, oltre venti associazioni partecipanti, 15 espositori ed editori animeranno per due giorni il Palazzo delle Esposizioni di Faenza, cercando di promuovere le attività del gioco in tutti i suoi aspetti. "È un festival assolutamente gratuito – afferma Edoardo Bastianini, direttore artistico della manifestazione – e lo è per un motivo preciso: ha come obiettivo principale la promozione del gioco, soprattutto verso chi non conosce questo mondo. Al contrario di quanto avviene nelle tradizionali ‘Fiere del Gioco’, che hanno finalità commerciali, ci distinguiamo da queste ultime per il nostro carattere educativo-istituzionale. Vogliamo promuovere le attività di gioco sano, rompendo il pregiudizio che il gioco sia solo per i bambini e combattendo con forza il gioco d'azzardo patologico". Particolare novità di quest’anno è l’attenzione per i cosiddetti giochi di ruolo – alla Dungeons&Dragons per intenderci – con la possibilità di partecipare a numerose avventure ‘one shot’ per tutti i gusti della durata di una o due ore con master professionisti da Bologna e Ferrara.

Coloro che hanno sempre sognato di giocare a uno Shangai gigante quest’anno potranno realizzare il loro desiderio: altra novità di quest’anno saranno i giochi ‘giganti’, tra cui spiccaanche Jenga, il gioco in cui si deve cercare di far restare in piedi una torre di mattoncini pur cavandone uno a giocatore per turno. Non mancheranno poi alcuni dei capisaldi di Faenza Ludens: le ricostruzioni di battaglie storiche e fantasy, con enormi scenari dipinti a mano, dimostrazioni di scherma medievale e Star wars, softair, esibizioni sportive che quest’anno vedranno coinvolta la società di basket Faenza Futura. "Faenza Ludens è un evento ormai consolidato su Faenza e su tutti il territorio – spiega Simona Sangiorgi, assessore alle Politiche Educative di Faenza, che si sofferma poi sulle ricadute che ha questa manifestazione su giovani e meno giovani – Il gioco non è solo fine a se stesso, ma attraverso questa attività si hanno importanti ricadute anche a livello educativo, adatte a tutte le età. Mettersi insieme attorno a un tavolo per giocare crea momenti di condivisione e relazione, eventi ormai sempre più rari, ed è proprio per questo che vanno promossi".

Il sabato sera sarà dedicato ai giochi da tavolo più impegnativi e per esperti (durata dei giochi dalle 2 ore in su), mentre è confermata la nuova edizione del “Premio Ludens”, concorso volto a valorizzare in nuovi prototipi di giochi. Faenza Ludens 2018 potrà fregiarsi della presenza di numerose mostre ed artisti dal vivo: quest'anno si terrà inoltre la prima edizione del Contest Pittorico di Faenza Ludens dedicato a chi dipinge miniature, con premi per le opere migliori. L’evento è organizzato dal Comitato Ludoteche volontarie, nato nel 2013 dal progetto “Homo Ludens”, che riunisce sette ludoteche della Romagna faentina con lo scopo di promuovere la cultura del gioco. Ne fanno parte il Risiko! club “Il Cannone” di Faenza, Mgm (Maghi, guerrieri, menestrelli), Gmbs (Gruppo modellismo Battaglie in scala), Ludoteca Labirinto, Alludonati, La compagnia del Dado e Area Games Next.