Tornano gli scatti di “Amico cane, amico gatto”

Da sabato 30 marzo a sabato 11 maggio alla residenza per anziani “Il Fontanone” di Faenza, in viale Stradone 7, viene esposta la mostra fotografica della 14esima edizione del concorso “Amico cane, amico gatto”.

Le oltre trecento fotografie e i pensierini a tema che compongono la mostra sono stati realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle classi quarte e quinte delle scuole primarie faentine. Le volontarie dell’Enpa, che si sono recate in ogni classe (incluse quelle di Granarolo e Reda), si sono confrontate con gli studenti sul rapporto con gli animali: quali attenzioni bisogna prestare a cani e gatti, cosa significa prendersene cura, dove sono e come funzionano i canili gestiti da Enpa. Gli alunni sono stati invitati a sbizzarrirsi con la fantasia per immortalare e descrivere i propri amici a quattro zampe e hanno risposto, come sempre, con grande entusiasmo e voglia di partecipare.

L’esposizione è a ingresso libero ed è visitabile fino all'11 maggio tutti i giorni dalle 8 alle 19. La mostra è anche un’occasione per passare un po’ di tempo in compagnia degli ospiti della casa protetta e, per tutto il periodo, sarà allestito un banchetto con figurine della collezione “Amici cucciolotti” per permettere a tutti i bambini lo scambio, al fine di completare gli album.

Proprio in occasione dell’ultima giornata, sabato 11 maggio alle 16 ci sono le premiazioni delle 25 migliori foto e dei 13 migliori pensierini, che saranno selezionati in base alla somma dei voti dei bambini, dei genitori, degli ospiti del Fontanone e di una giuria dell’Enpa (è possibile votare fino al 4 maggio). Il pomeriggio sarà un’occasione di festa per tutti, con merenda per bambini, genitori e nonni.

Inoltre, foto e pensierini vincitori andranno a comporre il calendario Enpa 2020. Il calendario, in versione parete, sarà poi donato, in dicembre, agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie faentine (ritirabile gratuitamente presso le sedi dell'Enpa o al mercatino di Natale).