Si festeggiano le Nozze d'Oro: spettacoli e musica per le 282 coppie di innamorati

Si rinnova a Faenza l'appuntamento con le nozze d’oro, di diamante e di ferro per le coppie che festeggiano, rispettivamente, 50, 60 e 70 anni di matrimonio.

L'iniziativa - giunta quest'anno alla sua sesta edizione - ha luogo sabato 12 ottobre al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza (viale Baccarini 19) ed è promossa dall’Amministrazione comunale faentina per sottolineare il grande valore della famiglia.

La cerimonia prende il via alle ore 15.00, con l’accoglienza degli invitati, la consegna delle pergamene ricordo alle coppie partecipanti e il saluto del sindaco Giovanni Malpezzi. A seguire, alle 16.00, animazione, con musica della Metallurgica Viganò e il Melodic Duo, formato da Gilda Cossa (voce) e Andrea Sarneri (piano); alle 17.00 un brindisi di augurio.

Le coppie invitate quest'anno sono 282: 210 festeggiano i 50 anni di matrimonio, 66 i 60 anni e sei i 70 anni.

Chi fra gli invitati fosse impossibilitato a partecipare potrà comunque ritirare nei giorni successivi la pergamena, direttamente alla Segreteria del Sindaco del Comune di Faenza, negli orari di ufficio.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Faenza e dal Museo internazionale delle ceramiche, con il contributo di diversi sponsor locali: Bulzaga, Clai, Casa del Caffè, Terre Naldi, Sindacato Panificatori artigiani Faenza, Azienda agricola I Casini di Riolo Terme, Gruppo di Faenza dell'Ordine di Malta Italia (Corpo italiano di soccorso) e Lavanderia Azzurra.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata inoltre emessa un'ordinanza che vieta la sosta di tutti i veicoli - sabato 12 ottobre, dalle ore 14.00 alle 18.30 - in un tratto di circa settanta metri di viale Baccarini, sul lato destro dall'ingresso del Museo verso via Nuova.