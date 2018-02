I personaggi di Max Giusti esorcizzano l'attualità in "Cattivissimo Max"

Max Giusti torna al Teatro Masini di Faenza, venerdì 16 febbraio alle ore 21, con il suo spettacolo più comico e irriverente di sempre: Cattivissimo Max, scritto dall’attore in collaborazione con Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi.

Essere “cattivissimi”, secondo Max Giusti, è l’unico modo per riuscire ad esorcizzare questa attualità che si presenta sempre più inestricabile e bislacca.

Uno spettacolo pieno di personaggi che Max interpreta per prendere in giro l’assurda realtà che ci circonda: dalla “regina della tv” Maria De Filippi e i suoi successi televisivi a Maradona (tornato in Italia per festeggiare i successi del Napoli) e Terence Hill/Don Matteo (trasferito da Gubbio a Spoleto) ad un mito della musica internazionale: Elton John. Max sarà “cattivissimo” in primo luogo con la sua città: Roma.

Una città in completa involuzione che Max, sempre con il sorriso sulle labbra, prende bonariamente in giro e alla quale offre una soluzione definitiva: Claudio Lotito sindaco.

Biglietti: da 12 a 25 € + ddp.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): giorni feriali dalle ore 10 alle ore 13.

La sera di spettacolo la Biglietteria del Teatro Masini aprirà alle ore 20.

Prevendite online su vivaticket.it

Info: 0546/21306 - www.accademiaperduta.it

Facebook: teatromasini - accademiaperduta