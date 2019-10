Tante cantine in piazza con le degustazioni di “Spiriti Divini Gourmet”

Calici di vino e specialità enogastronomiche in piazza del Popolo per un fine settimana all’insegna del gusto italiano. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre il centro di Faenza si anima con la prima edizione dell’evento “Spiriti Divini Gourmet”.

Per tutto il weekend, il venerdì dalle 19 alle 23, il sabato dalle 17.30 alle 23 e la domenica dalle 17.30 alle 20.30, sarà possibile partecipare, grazie ai diversi operatori coinvolti nell’iniziativa, a degustazioni di vino offerte da cantine italiane selezionate e gustare diverse proposte gastronomiche grazie alla partecipazione delle attività di somministrazione associate al Consorzio, tutte rigorosamente in centro storico, per godersi tra un brindisi e una golosità i luoghi simbolo di Faenza.

Queste le cantine coinvolte: Società Agricola Pettyrosso, Zinzani Vini, Leonardo da Vinci Spa, Azienda agricola Vini Mongiusti, Azienda Agricola Vini Galassi, Aromi Italia Faenza, Palazzona di Maggio, Azienda Agricola Branchini, Tenuta Cocci Grifoni, San Marzano vini, Cantine Spalletti, Nero del Bufalo. Bernabé Faenza, per l’occasione sotto i portici di Piazza del Popolo, proporrà degustazioni di Bruttell Franciacorta, Fattoria Nannì, Dornach, Redondel, Enò-Trio e Fiorin Silvia. Inoltre, presso il Bistrò Rossini verrà ospitata la cantina La Sabbiona, presso l’Enoteca Astorre la Cantina Treré e presso La Balena Ristopesce l’Azienda Agricola Bandini Marco. Sono coinvolti, inoltre, nella somministrazione di birra il Birrone con la Taberna del Paggio e il birrificio Podere la Berta Craft Beer con InFermento Pub Gourmet. Non mancheranno atmosfere musicali, dal classico al rock, del Trio d’archi Mariquita sabato 19 ottobre alle 19, presso il Bistrò Rossini.

Non finisce qui, in piazza della Libertà arriva Bell'Italia Tour, la mostra mercato dedicata alla qualità della tradizione regionale alimentare italiana, organizzata dalla società Explicom, alla sua quarta edizione sul territorio faentino. Per l’occasione si potranno provare le specialità culinarie di tutte le regioni italiane, da quelle dell’estremo nord al caldo del sud. L’evento si svolge il venerdì e il sabato dalle 9 alle 22 e la domenica dalle 9 alle 20.

Per degustare i vini delle cantine presenti è possibile acquistare il kit di degustazione, che comprende il calice, la taschina e i ticket per le degustazioni, al costo di 8 euro, direttamente presso la cassa situata sotto i portici di Piazza del Popolo.