Alla scoperta delle "rosse", una gita al Museo Ferrari

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di auto e, in particolare, quelli della “rossa”. Il centro sociale Borgo di Faenza organizza per il 16 maggio 2019 una gita a Maranello, per visitare il Museo Ferrari, e a seguire la città di Modena.

La gita, in pullman Granturismo con partenza da Faenza alle ore 7.30, prevede la visita, in mattinata, al Museo Ferrari di Maranello per scoprire e vivere in prima persona la storia presente e passata del Cavallino Rampante, ammirare le monoposto di Formula 1 più celebri, oltre ai modelli leggendari delle varie categorie: sport, prototipi, Gran turismo e auto da strada.

Dopo il pranzo in un tipico ristorante a Formigine, nel pomeriggio è programmata una visita libera al centro storico di Modena, i cui monumenti sono stati riconosciuti dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità.

Il rientro a Faenza è previsto in serata.

La quota di partecipazione è di 70 euro. Iscrizioni entro il 18 aprile prossimo presso il centro sociale Borgo (via Saviotti 1 – tel. 0546 32558 – 333 4413555), aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 19.00.