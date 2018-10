"Faience": a Casola Valsenio un viaggio nella ceramica di Faenza

Dal 13 ottobre al 4 novembre la Sala Azzurra del Municipio di Casola Valsenio ospiterà la mostra "Faïence - Viaggio nella ceramica di Faenza". Si tratta di un progetto espositivo corale, dedicato agli artigiani professionisti soci di Ente Ceramica Faenza, che - con un’opera rappresentativa per ciascuno - raccontano la ceramica faentina di oggi, tra botteghe che realizzano le forme e i decori della tradizione e artigiani che sviluppano i linguaggi più contemporanei.

Arte, artigianato e design si fondono in questa mostra che nasce per essere itinerante, per viaggiare attraverso città italiane ed europee e sviluppare una narrazione, sintetica ma completa, sulla creatività ceramica faentina del presente. La prima tappa, a Casola Valsenio, è organizzata in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio e l'Associazione "Creativi sopra la Media", e sarà visitabile il 14, 20 e 21 ottobre nell'ambito della Festa dei Frutti Dimenticati, e dall'1 al 4 novembre nell'ambito di "NUVOLE-Casola 2018 Incontro internazionale di speleologia".

Partecipano alla mostra 26 fra botteghe e ceramisti faentini (in ordine alfabetico), soci di Ente Ceramica Faenza: Fosca Boggi, Maria Elena Boschi, Federica Bubani, FOS Ceramiche, Ceramica Gatti 1928, La bottega di Gino Geminiani, Elvira Keller, Paola Laghi, Carla Lega Ceramiche d'Arte, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso, Marta Monduzzi, Ceramica Monti di Vittoria Monti, Morena Moretti, Mirta Morigi Ceramica Contemporanea, Daniela Neri - Art in Work, Fiorenza Pancino, Ifigenia Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Milena Scarpelli, Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, Susanna Vassura, La Vecchia Faenza, Noriko Yamaguchi, Carlo Zoli.