Fanny&Alexander porta in scena una "maratona" dedicata a Primo Levi

Nell’ambito di Fèsta 2018, il festival dedicato alle arti performative contemporanee organizzato da E-production, la compagnia ravennate Fanny&Alexander porta in scena un omaggio a Primo Levi che diventa un evento speciale dall’11 al 13 ottobre. Una vera e propria maratona teatrale dedicata alla straordinaria figura dello scrittore Primo Levi, interpretato dall’attore Andrea Argentieri.

Nella giornata dell’11 ottobre sarà possibile per il pubblico seguire la maratona in tre diverse location: Teatro Rasi, Sala Muratori della Biblioteca Classense e Sala del Consiglio Comunale. Sarà infatti diviso in tre atti messi in scena in altrettanti luoghi simbolo della città. La prima parte - “Se Questo è un uomo” - si terrà alle 18 al Teatro Rasi. Ci si sposterà poi alla Sala Muratori della Biblioteca Classense per “Il Sistema Periodico” (ore 19.30). Si chiude in Consiglio Comunale, alle 21, con “I Sommersi e i Salvati”.

Il 12 e il 13 ottobre sarà invece possibile seguire lo spettacolo “Se questo è un uomo” al teatro Rasi alle 18. Accanto ci saranno altri eventi.

Venerdì 12 ottobre alle 17 in occasione della mostra War is Over presso il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna - Fanny & Alexander presenta quello che è da considerare come un quarto momento di questa originale maratona teatrale, ovvero una visita guidata all’esposizione punteggiata dalla parola dell’autore.

Sabato 13 ottobre Fanny & Alexander presenta in prima assoluta a Ravenna lo spettacolo I libri di Oz. Lo spettacolo è in scena alle 19.

BIGLIETTERIA

Macbetto, Se questo è un uomo, I libri di Oz - intero 8 euro – ridotto 6 euro

Macbetto + Se questo è un uomo (12 ottobre) – 10 euro

Macbetto + Se questo è un uomo + I libri di Oz (13 ottobre) – 15 euro

Ad Ora Incerta – 14 euro (presso la biglietteria del MAR)