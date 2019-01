Fantasy e fantascienza in libreria con Silvia Banzola, Emiliano Mecati e Alessio Seganti

Sabato 19 gennaio, alle 18, la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, ospita una doppia presentazione: Silvia Banzola introduce "Kate - gli eredi", mentre Emiliano Mecati e Alessio Seganti raccontano "Karma avverso", entrambi i romanzi sono pubblicati da Edizioni Tabula Fati.

"KATE - Gli Eredi" è il secondo volume della trilogia del Regno dimenticato. Con l’aiuto di Anthony, Kate procede nella ricerca della verità. Un ostacolo dietro l’altro rallentano il suo percorso verso Emmeltz, il regno lontano e, per il momento, perduto. Creature fatate e demoni si alternano in uno strano gioco di equilibri, dove la magia è bianca o nera, buona o cattiva. Anche Kate, suo malgrado, ne subisce il fascino, permettendo alla Dea Oscura di prendere il sopravvento sulla sua natura gentile.

Accecata dai sentimenti, spesso le sue scelte mostrano parzialità, un difetto imperdonabile a un regnante, le cui conseguenze possono essere fatali per lei stessa e per i suoi alleati. Giudizi affrettati, lungimiranza mancante, parzialità sono i nemici contro cui deve combattere, ma il destino le ha messo accanto fior fiore di amici. Così, fra alti e bassi, fra conquiste faticose, inganni e menzogne, il viaggio continua.

Karma avverso. A distanza di migliaia di anni da ora la popolazione umana ha trovato una nuova patria nelle colonie orbitanti che gravitano intorno a pianeti della stella Kepler 20. Lo spazio è diventato un luogo da percorrere, da abitare, da chiamare casa, ma la nostalgia di un mondo verde non abbandona i sogni, nutrito da leggende e da speranze. La più reale è il progetto di terraformazione su Oerth, un pianeta meno ostile degli altri, con grandi capacità di compatibilità per la popolazione, ormai arricchita ed evoluta. La comparsa dei biosynth, intelligenze artificiali impiegate in vari settori professionali, è la maggiore innovazione tecnologica. Sottomessi alle scelte della specie umana, i biosynth ne ricalcano caratteristiche e predisposizioni, ma può accadere che variabili impazzite sfuggano al controllo attento dei complicati software che ne regolano il funzionamento, creando così degli ibridi con incredibili capacità di autonomia cerebrale. Lidy diventa una fuorilegge per necessità e pioniera suo malgrado, precipitata in una battaglia che solo in itinere scoprirà essere anche sua e trascendere il puro desiderio di verità che l’ha mossa.