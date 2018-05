Farfalle, birdwatching ed escursioni tra le valli

Domenica 13 maggio alle ore 10 il Museo NatuRa di Sant’Alberto propone l’ultimo appuntamento di Scienza in gioco con una mattina completamente dedicata alle farfalle.

L’incontro inizierà con una visita al Museo nella sezione dedicata alle farfalle e attività di osservazione allo stereoscopio di alcuni esemplari, a seguire un’escursione a piedi sull’argine del Reno e delle Valli per osservare il volo delle farfalle.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, è previsto un costo di 6 euro per l’intero, 5 euro per il ridotto e sono previste quote agevolate per le famiglie.

Per tutto il weekend continuano inoltre dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio le escursioni a piedi e in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino.

Sabato 12 alle ore 16 parte una passeggiata a piedi tra l’Ortazzo e la Pineta di Classe che permette di raggiungere la torretta d’avvistamento, punto privilegiato per l’osservazione del paesaggio e per l’attività di birdwatching. L’escursione, condotta da una guida ambientale escursionistica, ha una durata di circa 2 ore, la prenotazione è obbligatoria ed è previsto un costo di 6,00 € a partecipante comprensivo di binocolo.

Domenica 13 alle ore 10 parte il tour in barca elettrica lungo il torrente Bevano che permette di addentrarsi tra i paesaggi d’acqua di Ortazzo e Ortazzino alla scoperta delle numerose specie di animali che popolano l’area. Per partecipare è necessaria la prenotazione ed è previsto un costo intero di 10,00 €, ridotto di 8,50 € per 4-12 anni e over 65, gratuità per bambini 0-3 anni.

Per info e prenotazioni Museo NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net