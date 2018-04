Farinata e gli altri personaggi conosciuti da Dante, tra parole e musica

La Cappella Musicale della Basilica di San Francesco, presenta il quarto appuntamento della rassegna “Incanto Dante” domenica 15 aprile alle ore 19.30 nella Basilica di San Francesco di Ravenna.

Continua il viaggio nell'abisso infernale: Consuelo Battiston e Andrea Argentieri sono i lettori che accompagnano il pubblico alla scoperta del X, XI e XII canto dell'Inferno di Dante. La parte musicale è a cura della Cappella Musicale mentre il coordinamento delle letture è di Chiara Lagani di E-production – Fanny&Alexander. L'introduzione è a cura di Consuelo Battiston.

Vengono presentati "i canti dedicati ai grandi personaggi conosciuti dal poeta, come Farinata degli Uberti – dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei ­ e Cavalcante de Cavalcanti. Sono momenti molto evocativi: i sepolcri aperti da cui spuntano le anime dei dannati che, pur vivendo un eterno passato, riescono a vedere in modo indistinto il futuro. Come sempre il lavoro di ricerca svolto da E-production sulla Divina Commedia è stato eccellente, sia per quanto riguarda la scelta dei passaggi fondamentali dei tre canti, che nella cura complessiva delle letture ai fini della messa in scena. La tensione narrativa che si respira durante questi appuntamenti è sottolineata dalla musica che accompagnerà i vari brani".

Gli appuntamenti della rassegna “Incanto Dante” rappresentano un modo diverso di conoscere la Divina Commedia, attraverso le letture, il commento musicale e la coreografia per immagini, che offrono agli spettatori un'esperienza suggestiva dell'immaginario dantesco. L'ingresso è libero.