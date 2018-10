Farini Social Week 2018: torna la grande festa del quartiere

Dopo il successo della prima edizione di Farini Social Week, venerdì 5 ottobre, appuntamento con la seconda edizione della festa del quartiere. La manifestazione è coordinata da Cittattiva, lo sportello di mediazione sociale del Comune di Ravenna, che svolge attività di coesione sociale tesa alla costruzione del dialogo e di una comunità più coesa tramite gli strumenti della mediazione sociale.

Lo spirito della Farini Social Week è quello di conoscersi tra vicini di casa e di quartiere, attivare relazioni e connessioni tra il quartiere e la città, organizzare attività, prendersi cura degli spazi, conoscere e vivere i luoghi più prossimi della vita quotidiana a partire dai commercianti presenti sul territorio. Tutti i giorni fino al prossimo 14 ottobre nelle strade, nelle piazza, nei luoghi di ritrovo, nei parchi del quartiere si svolgeranno piccole e alcune grandi iniziative che sono frutto di un percorso di partecipazione e coinvolgimento con le associazioni del territorio, i commercianti, i gruppi spontanei e cittadini. Sono infatti oltre 40 i soggetti pubblici e privati che hanno lavorato insieme per realizzare gli eventi che compongono il ricco programma di questa seconda edizione.

Oltre al mercato contadino, presenza ormai consolidata nelle occasioni di festa del quartiere, una delle maggiori novità è la partecipazioni di numerose associazioni sportive che animeranno il pomeriggio di domenica 14 ottobre con banchetti, dimostrazioni e prove gratuite.

“Questa iniziativa nasce con il percorso partecipato e il coinvolgimento dal basso delle diverse realtà che hanno contribuito a rendere il quartiere Farini un quartiere ‘social’, quello forse più partecipato di Ravenna. Vorrei ringraziare il Villaggio Globale – afferma l’assessora alla partecipazione Valentina Morigi - con cui collaboriamo da molti anni. Insieme siamo riusciti a presidiare questo territorio attraverso l’attività di mediazione e coinvolgimento dei residenti e non solo. Un impegno costante dall'inizio del nostro mandato che ha permesso di coinvolgere, in maniera più stretta e diretta, gli operatori, gli esercenti, gli enti e le associazioni che insistono in quel quartiere. Abbiamo dato vita ad un vero e proprio movimento positivo fatto dell’organizzazione di diverse iniziative lungo tutto l’arco dell’anno di cui la Farini Social Week è uno splendido esempio”.

Programma

Venerdì 5 ottobre

Alle 17 con un'azione di cura di uno spazio pubblico attraverso la piantumazione di aiuole di fronte alla piazza dei Caduti sul Lavoro.

A seguire Padre Serafin ci ospiterà per una visita all'interno della Chiesa Ortodossa di via Candiano 33

Dalle 19 NotteOroOff a cura di Panda Project - SottoSuono – passeggiata sonora dal sottopassaggio pedonale che ci congiunge alla Darsena di Città. Per l'occasione il noleggio bici della coop. S.Vitale resterà aperta sino alle 21:30

Sabato 6 ottobre

Ore 18 -23: ingresso gratuito alla mostra WAR IS OVER, presso il MAR

Dalle 21: Concerto Anna Taj Trio all'Osteria-Ristorante Il Paiolo e musica live del duo Uce CRES da Grinder Coffe Lb

Lunedì 8 ottobre

Ore 18: CineMigrante#1 Proiezione di "Violent Borders". Incontro col regista Michele Aiello. Piccolo buffet a offerta libera a cura della coop. Sociale Teranga

Martedì 9 ottobre

Ore 17 - Pedaleggiamo: iniziativa promossa dalla Libreria Dante, con letture a cura di Nati per Leggere e musica itinerante di Solmeriggio Aperitiv'Orto: degustazione dei prodotti dei contadini e musica di Solmeriggio

Per l'occasione il noleggio bici della coop. S. Vitale resterà aperta sino alle 21:30

Mercoledì 10 ottobre

Ore 18 - Da Grinder CoffeLab "Origine": presentazione del libro a cura di Silvia Bigi con le immagini realizzate da un laboratorio fotografico dedicato alle relazioni.

Giovedì 11 ottobre

Ore 11 - “Condomini Collaborativi”: presentazione del Regolamento delle autogestioni e delle forme collaborative dell’erp.

Ore 17:30 - "Abitare Collaborativo": confronto di esperienze di buona convivenza all'interno dell'edilizia erp e dell'abitare sociale del progetto Housing First.

Venerdì 12 ottobre

18:30 Coming out day "SONO COME SONO": aperitivo a cura di Arcigay Ravenna e concerto live di Matteo Dal Monte.

Sabato 13 ottobre

9:30 visita gratuita alla mostra WAR IS OVER: si parte da CittAttiva verso il MAR. Posti limitati, prenotazione obbligatoria a cittattiva@comune.ra.it

Domenica 14 ottobre

Ore 9 – 19: mercato cittadino ed esposizione di pittori e artisti ravennati su viale Farini

Ore 14 - 19 SportinGarden: esibizioni e dimostrazioni sportive di tiro con l'arco, ginnastica ritmica, judo, karate, capoeira, parkour, scacchi, gazebo per l’iscrizione alla prossima Maratona di Ravenna. Saranno presenti il gruppo I Mercenari della Guaita, UISP, Suotokan Karate, Judo Ravenna, Edera Ravenna, Rythmic Ravenna, Italia chiama Brasil, Shine Parkour.

Ore 16 - Burattini in Fiaba: spettacolo di burattini di Massimiliano Venturi

Per tutto il pomeriggio: Animazioni per i più piccoli con palloncini, truccabimbi, laboratori e musica itinerante a cura di Emergency, Museo Naturae, Ass. Qualcosa di grande per i piccoli.Merenda a cura dell’Ass. Romania Mare coi dolcetti tipici rumeni e snack equo-solidali di Villaggio Globale

Per il programma più dettagliato visitare la pagina Facebook Cittattiva Ravenna