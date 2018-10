Farini social week, lunedì è il giorno di “Cinemigrante”

Lunedì 8 ottobre, dalle 18, in via Venezia 26, a Officine Creative, le cooperative sociali Teranga, Teatro del Drago e Villaggio Globale organizzano la proiezione di un documentario e un film sui temi delle migrazioni. L’ingresso è libero. Ospite della serata è Michele Aiello, il regista di Violent Borders, reportage che svela le conseguenze della militarizzazione delle frontiere dell’Ue, con interviste alle categorie più vulnerabili in transito sulla rotta balcanica, donne e minori. Dopo la chiusura della rotta balcanica, migliaia di rifugiati si sono ritrovati bloccati in Serbia, un paese che è stato definito come “la Calais dei Balcani”.

Seguirà la proiezione di Ibi di Andrea Segre, prodotto da Jole Films e Rai Cinema.

Ibi racconta la storia di una donna che ha fotografato e filmato la sua vita in Italia per 10 anni. Questo film nasce dalle sue immagini, dalla sua creatività, dalla sua energia. Per la prima volta in Europa un film interamente basato sull’auto-narrazione diretta e spontanea di una donna migrante, che racconta se stessa e la sua Europa ai figli rimasti in Africa.

Un viaggio intenso e intimo nel mondo difficile, vivo e colorato di un’artista visiva ancora sconosciuta. Info: 342/9080614.