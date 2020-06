Farini social week, una chiamata pubblica in vista della nuova edizione

Dal 3 al 10 ottobre tornerà la Farini social week che animerà il Quartiere Farini, alla sua quarta edizione, con iniziative, eventi, concerti, laboratori nel rispetto dei protocolli anti-Covid che saranno necessari in quel momento. Si tratta di una rassegna che nasce con l’idea di valorizzare la zona, tra la Rocca e il MAR, tra la stazione e via Diaz, con una serie di iniziative in diversi luoghi per far conoscere meglio il quartiere e i suoi abitanti.

L’idea alla base della settimana è che siano gli stessi cittadini ad attivarsi per pensare e realizzare il piccolo festival, nello spirito della cittadinanza attiva. Nelle edizioni passate un gruppo di vicini di casa ha realizzato un pomeriggio di giardinaggio civico per le aiuole della loro strada, alcuni negozianti hanno organizzato iniziative pubbliche nei loro esercizi, diverse associazioni hanno programmato iniziative ai Giardini Speyer, che sono anche stati sede di una nuova manifestazione sportiva, Sportingarden, promossa in collaborazione con il Coni.

Si è già al lavoro per organizzare la prossima edizione e l’appello è rivolto a tutti, singole persone, gruppi, associazioni, aziende, per proporre un luogo, indicare spazi di particolare interesse, pubblici o privati, dove realizzare iniziative. Per esempio un piccolo concerto potrebbe essere ospitato dentro un giardino privato, oppure un aperitivo a tema potrebbe essere organizzato in una strada. Gli anni scorsi sono anche state realizzate delle passeggiate di quartiere che hanno toccato angoli insoliti o sconosciuti, ma tuttavia molto interessanti o curiosi.

Per aderire si può scrivere a cittattiva@comune.ra.it, oppure incontrare gli operatori chiamando il 342 9080614 (Andrea Caccìa).