Al Frogstock i Fast animals and slow kids portano i loro 'Animali notturni'

Anche per l'estate 2019, dal 21 al 24 agosto, torna il Frogstock, evento che ogni anno porta sul palco di Riolo Terme cantanti e musicisti da tutta Italia. Dopo l'annuncio della prima data, quella dei Tre Allegri Ragazzi Morti, giovedì 22 agosto sul palco riolese arrivano i Fast animals and slow kids, band perugina che presenterà il nuovo album 'Animali Notturni'. L'evento, come sempre, è a ingresso gratuito.