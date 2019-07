Favole e visita tra saline e terre bonificate

Proseguono a Lido di Classe gli eventi collaterali al Festival Naturae: per la mattina di giovedì 4 luglio sono due le iniziative in programma.

Alle 8 parte l’escursione guidata in bicicletta “Dalle saline alle terre bonificate”, a cura di Angelo Gasperoni dell’Associazione Culturale Castiglionese “Umberto Foschi”. Il percorso si snoderà fra Cervia, Ficocle, Pieve di Pisignano, Palazzo Grossi, Casa Foschi e Bosco D’Altemps. Al rientro, alle 13, aperitivo offerto dal Paramore Cafè di Lido di Savio. Informazioni al 338 4335925

Sempre giovedì mattina, alle 10, è in programma il primo degli appuntamenti col “Lido delle favole”, dedicati ai più piccini. Al bagno Marta, in via Pancaldo 26, i lettori volontari di “Nati per leggere Ravenna” presentano “Nella vecchia fattoria ia ia ohh!”.

Le iniziative sono gratuite.