Federica Lisi e Pia Tuccitto di nuovo in scena con "IoeLei"

Martedì 29 ottobre alle ore 21, si alza il sipario del teatro Rasi a Ravenna per lo spettacolo “Ioelei”, la storia di due vite in un’emozionante sintesi di parole e note che vede come protagoniste Federica Lisi, ex pallavolista, e la cantautrice Pia Tuccitto.

Nato da un incontro occasionale tra le due donne, lo spettacolo si è trasformato in un tour che ha girato tutta la penisola per quattro anni, giungendo a Ravenna per una nuova tappa. Le protagoniste alternano brevi letture tratte dal libro “Noi non ci lasceremo mai” (scritto da Federica in ricordo del marito, il grande pallavolista Vigor Bovolenta) alle canzoni scritte dalla rocker, in un dialogo ricco di emozioni.

La scaletta dello spettacolo per questo nuovo tour si è arricchita del brano “Tu sei un sogno per me” il singolo di Pia Tuccitto, ft.Federica Lisi, uscito lo scorso 4 ottobre.

È possibile ritirare i biglietti a titolo gratuito offerti da Banca Generali Private presso l’agenzia di Ravenna, Viale Randi 16.