Federico Moccia a caccia di "stelle" in Romagna: nuovo romanzo e casting per il film "Innamorarsi in chat"

Il grande scrittore e regista Federico Moccia è la guest-star di sabato 1 febbraio al ristorante Casa Margot di Milano Marittima. Il regista romano - che ha firmato successi della cinematografia italiana come "Tre metri sopra il cielo" o "Scusa ma ti chiamo amore" - presenta nel locale di viale Matteotti il suo nuovo libro "La ragazza di Roma nord", un romanzo per i giovani, scritto con il linguaggio dei giovani.

Ma la serata ha anche un prologo molto interessante, soprattutto per le giovani aspiranti attrici. Infatti nel pomeriggio di sabato (dalle ore 16.30), sempre al ristorante di Milano Marittima, il grande regista tiene personalmente un casting per il suo prossimo lavoro cinematografico.

Proprio così, l'autore di tante pellicole di successo (come "Ho voglia di te", "Universitari" e "Non c'è campo") cerca in Romagna alcune delle principali interpreti femminili del suo nuovo film "Innamorarsi in chat".

In particolare, Moccia cerca "Giorgia" (studentessa modella), "Angelica" (veterinaria, animalista incallita), "Maria" (CEO di un'importante casa editrice), "Camilla" (ingegnere meccanico che vive su una piattaforma), Elvira (modella affermata) ed Emma (assistente stilista di un noto marchio di moda).

Per info e pre-casting (completamente gratuito), occorre chiamare il 328 8644664.