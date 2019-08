Ferragosto, cena in spiaggia in look total white

Una magica notte da vivere in riva al mare. Giovedì 15 agosto, dalle ore 20.30, parte il Ferragosto White Edition sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia. Una cena in dress code bianco per celebrare Ferragosto 2019.

Il Ristorante Calamare propone un menù speciale dedicato alla serata da gustare coi piedi sulla sabbia.

Antipasto: Insalatina di seppia alla griglia con spinacini croccanti hummus di ceci, crostini e salsa teriyaki

Primo Piatto: Strozzapreti al sugo bianco di mare, pomodoro semy dry e origano fresco

Secondo piatto: Trancio di scorfano al forno e salsa alla mediterranea

Dolce: Pesche percocche caramellate con gelato alla crema e crumble al curry

35 Euro a persona bevande escluse.

Prenotazioni: 0544/956519