Ferragosto con gli autori: sulla sabbia di Cervia sbarcano gli scrittori

Gran finale nel giorno di Ferragosto per festeggiare la 26° edizione della la rassegna "Cervia, la spiaggia ama il libro", manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d’Italia - quest’anno dedicata alla “Riviera dello Sport” e in memoria di Terenzio Medri ideatore della manifestazione. Volti celebri e illustri chiuderanno l’edizione del 2018 accolti dal pubblico dei lettori e dei turisti che attenderanno l’arrivo delle barche storiche per lo “Sbarco degli Autori”.

I sei autori prescelti dall'Associazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” per il “salotto letterario”, che si svolgerà sul palco allestito sull'arenile, sono Marino Bartoletti con “Bar toletti 2. Così ho digerito facebook” - ed. Minerva; Marcello Simoni con “Il patto dell’abate nero” - ed. Newton Compton; Giancarlo Mazzuca con il libro “Noi Fratelli” - ed. Mondadori; Davide Giacalone con “Ricostituente. La potenza commerciale e l’impotenza istituzionale” - ed Rubettino; Francesca Manfredi con “Un buon posto dove stare” – ed. La Nave di Teseo; Salvatore Giannella con “In viaggio con i maestri. Come 68 personaggi hanno guidato i grandi del nostro tempo” - ed. Minerva.

Insieme con gli autori saranno presenti come ospiti d'onore Paolo Giacomin (direttore delle testate Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e Quotidiano.net) e Beppe Boni (Condirettore de Il Resto del Carlino). Conduce il talk show Francesca Cantiani.

Il tradizionale “Sbarco degli autori” è in programma alle ore 11.00: gli autori approderanno sull’arenile di fronte al Grand Hotel di Cervia provenienti dal mare sulle antiche imbarcazioni da pesca cervesi. Le tre imbarcazioni storiche cervesi sono la “Tre fratelli” di proprietà del Circolo Nautico di Cervia (un lancione del 1968), la “Caporale” di proprietà di Modanesi Angelo (un cutter del 1956) e la “Mario Lanza” di proprietà della famiglia Puzzarini (un cutter del 1958).