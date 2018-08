Ferragosto on the Beach: musica, cena e dj set

Continuano gli eventi al Fantini Club di Cervia con il Ferragosto on the Beach. Mercoledì 15 agosto, una magica notte da vivere in riva al mare nell’atmosfera unica del Fantini Club e del Ristorante Calamare.

Ad aprire la serata sarà un nuovo appuntamento con gli aperitivi live in Terrazza Fantini, la rassegna musicale novità dell’estate Fantini Club, nella suggestiva atmosfera della terrazza affacciata sul mare. Dalle ore 18, live show di Gloria Turrini e Francesco Laghi. Uno spettacolo ricco di energia e calore, regalato dalle note scure del contralto Gloria Turrini, che rivivono le blues e jazz woman di inizio secolo e le soul woman degli anni ’60 e ’70. Con Francesco Laghi alla chitarra si crea un duo dinamico e intraprendente, dal repertorio che spazia dal soul al blues, incontrando anche brani dance e italiani, il tutto riletto in chiave acustica. (Per info e prenotazione tavoli: tel 0544 956519)

Dalle ore 20.30 l’appuntamento è con la cena sulla spiaggia del Ristorante Calamare, che propone per l’occasione uno speciale menù degustazione di quattro portate a base di pesce, al prezzo di 35 euro a persona (con la possibilità di menù alternativo, su richiesta). I posti sono disponibili solo su prenotazione.Per info: tel 0544.956519, calamare@fantiniclub.com.

Dopo cena, tutti pronti a scatenarsi in riva al mare fino alle tre del mattino con Mapez Vocalist, resident deejay Benny e Guest deejay Maurizio Gubellini.