Ferragosto sotto le Stelle, confermato il concerto del Trio Italiano

Tra i tanti appuntamenti estivi della musica faentina viene confermato anche quest'annno il tradizionale Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano e altri ospiti.

L’appuntamento in musica con i faentini rimasti in città, torna in Piazza Nenni (già della Molinella) anche nel 2020 e si pone ancora una volta come una grande festa di fine estate.

La serata live che attrae ogni anno un nutrito pubblico ha per protagonista lo storico Trio Italiano, guidato dalla voce di Gaetano Barbarito, che con Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso hanno festeggiato nel 2019 i 30 anni di attività musicale.