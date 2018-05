Piadina e salsiccia per tutti: Festa dei Vicini a Savio per creare e rafforzare i legami

Il Consiglio di Zona del Quartiere Savio di Cervia organizzato per sabato la Festa dei Vicini, un'opportunità per creare e migliorare i legami, organizzando uno spazio e occasioni di relazioni e sviluppi della solidarietà in tutti i rapporti di prossimità. L'appuntamento avrà inizio alle 18 a Savio nella sede del Consiglio di Zona, in via Martiri Focaccia, a fianco alla caserma dei Carabinieri. Ci sarà piadina e salsiccia per tutti, oltre alla distribuzione di gadget. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine Facebook del Consiglio di Zona e Controllo del Vicinato oppure le bachece posizionate nel Quartiere Savio di Cervia