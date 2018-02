Festa alla Sagra di San Giuseppe con street food, luna park e pony

Torna a Voltana di Lugo la “Settimana voltanese” con tanti appuntamenti nei diversi luoghi simbolo del paese.

Evento principale della festa è la sagra di San Giuseppe, che si svolge da venerdì 16 a domenica 18 marzo. In programma tre giornate di appuntamenti con musica, street food, luna park, mostre e iniziative per bambini. Per tutte le giornate della festa ci sarà lo Street food festival in piazza della Chiesa, a cura di Euro Eventi Food. Non mancano anche dj set, cavalli e pony per i più piccoli.

Si comincia venerdì 16 marzo dalle 21 con il concerto dei Police Line - The Police Tribute Band. Sabato 17 marzo primo appuntamento alle 11.30 nella sala comunale (primo piano della casa del popolo, in via Fiumazzo 651) con l’inaugurazione della mostra fotografica: “I Voltanesi, come eravamo: dal Dopoguerra agli anni ’60” e la presentazione delle “Frittelle di S. Giuseppe” con il “Folletto”, antica produzione della Farmacia di Voltana. La mostra fotografica resterà allestita fino a domenica 8 aprile e d è visitabile in occasione degli eventi e su prenotazione, telefonando alla Delegazione comunale al numero 0545 72885.

Alle 14.30, presso la palestra, si svolge il 14esimo Trofeo di ginnastica artistica “Agnese e Angelica Martini”, mentre la sera ci sarà il concerto della Ligaband.

Domenica 18 marzo inaugurano a Villa Ortolani, in piazza dell’Unità 13, due mostre. Alle 10 apre la mostra “S-pinocchiando” con scritti e illustrazioni elaborati durante il corso di scrittura creativa dell’Università per adulti, mentre alle 10.20 è prevista l’inaugurazione della mostra di pittura “Azzurro Cielo” di Renata Tabanelli. Le esposizioni resteranno allestite fino a sabato 31 marzo e saranno visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 12.30.

Alle 11 sono previste le visite ai mosaici realizzati nell’ambito del Corso di mosaico dell’Università per adulti e alle opere di ceramica, realizzate dal Circolo Pavaglione Ceramica di Lugo. Alle 11.15 spazio alla presentazione dell’Almanacco 2017.

Ad accompagnare la giornata di festeggiamenti numerose iniziative in centro e lungo le vie principali: mostra-mercato di San Giuseppe con la partecipazione dell’associazione “Il Lavoro dei contadini”, che organizzerà anche un laboratrio di stampa su tela, l’Autoraduno Roadster&Porsche, la mostra-mercato di libri e giocattoli e il Carnevale dei Ragazzi con rogo finale della Segavecchia.

Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18, dalle 10 alle 12, è possibile visitare Villa Giardini, per gentile concessione del proprietario.

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile torna invece la Motosalsicciata in piazza Unità d’Italia, con l’immancabile stand gastronomico e appuntamenti sportivi e musicali per tutto il fine settimana.