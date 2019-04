Festa degli aquiloni con giochi, musica e animazioni

A Castel Bolognese un primo maggio all’insegna degli aquiloni. Mercoledì 1 maggio, dalle ore 14.30, nel campo sportivo di via Donati è infatti programmata la festa degli aquiloni.

Un simpatico pomeriggio con giochi e animazioni per i più piccoli, a cura della cooperativa sociale Zerocento, un laboratorio per la costruzione degli aquiloni di Mirko Frontali, lancio di aquiloni e premi per quelli che volano più in alto.

Inoltre musica e merenda per tutti i partecipanti, offerta dagli esercizi commerciali di Castel Bolognese.

La giornata è organizzata dagli assessorati alla Cultura e Istruzione del Comune di Castel Bolognese e dalla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, in collaborazione con l’Auser e la cooperativa Zerocento.