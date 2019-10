La festa di Baby Halloween tra streghe turchine, giocolieri e dolcetto o scherzetto

Giovedì 31 ottobre alle ore 17 presso le Artificerie Almagiá (via dell’Almagia 2) di Ravenna, ritorna il Baby Halloween. Un pomeriggio di Festa per i bimbi a partire dai due anni .

Per l'occasione, lo spazio delle Artificerie Almagià si trasforma in un palcoscenico interattivo, dove bambini e genitori sono coinvolti in un percorso giocoso “da paura”, che ripercorre i riti di una delle tradizioni celtiche più antiche e ancestrali.

Piccole storie e letture animate, piccole performance di spettacolo dal vivo e un laboratorio di costruzione sono gli ingredienti di questo “giocoso e pauroso pomeriggio”.

Sono presenti strani personaggi come la “dolce” strega Turchina; ci si potrà cimentare nella costruzione di una piccola armatura contro la paura oppure essere coinvolti in spaventosi numeri di giocoleria insieme a Nerina la strega clownerina, o ascoltare fiabe e storielle grazie ai volontari di Nati per Leggere.

Baby Halloween è una produzione del Teatro del Drago che ne cura anche gli allestimenti , pensata e ideata per i più piccoli perché anche loro possano avere un momento tutto dedicato a loro. In scena Mariasole Brusa, Andrea Monticelli, Roberta Colombo, Erika Salamone. Laboratorio a cura di Giada Borgatti.

Le attività del pomeriggio sono accompagnate da una gustosa merenda.

Come ogni anno al termine della festa, il pubblico in piccoli gruppi viene guidato nelle vie del quartiere Darsena per il rituale di dolcetto o scherzetto.

L’idea di Baby Halloween nasce dal piacere di condividere un pomeriggio festoso pieno di storie in compagnia di tante mamme, papà e piccoli bimbi.